Can-2021 : L’Algérie, tenante du titre, accrochée par la Sierra Leone

Elle fait partie des grands favoris de la Can-2021 et sa première sortie était fort attendue. Mais l’équipe nationale algérienne n’a pas convaincu les observateurs du football africain.



Elle a été tenue en échec par la Sierra Leone, ce mardi, pour le compte de la première journée de la poule E. Une rencontre qui s’est soldée par un résultat nul et vierge (0-0).



Tout comme les autres grands ténors de la Can qui ont déjà joué, l’Algérie n’a pas produit un contenu satisfaisant. Et elle n’a pas pu se défaire de son adversaire supposé plus faible, pour confirmer son statut de champion en titre.