CAN 2021 : la déclaration choquante de Jürgen Klopp

Ce mardi, face aux journalistes, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a minimisé la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera du 09 janvier au 06 février 2022, au Cameroun.



«En janvier, il y a un petit tournoi en Afrique… Je ne peux pas attendre ! La situation n’est pas facile», a déclaré en conférence de presse, l'Allemand, qui va être privé de Salah, Mané et de Naby Keïta pendant au moins deux semaines. Conséquence : cette sortie choquante a fait du bruit sur sur les réseaux sociaux. En effet, des journalistes ont critiqué les propos de l'ancien entraîneur de Dortmund. « Klopp appelant la CAN ‘un petit tournoi en Afrique’ ne me convient pas. Cela semble irrespectueux », a répondu un journaliste kenyan, Kevin Teya.



Sur Twitter, sa déclaration a été également vue comme un manque de respect pour la Coupe d'Afrique des Nations considérée comme la compétition la plus prestigieuse du continent africain. Surtout qu'elle regroupe 24 nations et les meilleurs footballeurs africains notamment Mohamed Salah, Sadio Mané, Mahrez, Koulibaly.

Jurgen Klopp on international breaks and the general health of the players for the rest of the season



???? In January, there’s a “little tournament” in Africa ????



TotalEnergies Africa Cup of Nations can NOT be a little tournament pic.twitter.com/IXoPXfgfFv