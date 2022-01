CAN 2021 : La Fifa confirme la suspension de Sylvain Gbohouo

Suspendu par la Commission de discipline de la Fifa en décembre dernier, Sylvain Gbohouo a été écouté il y a quelques jours, et l’instance internationale a confirmé sa décision ce mardi. Le portier ivoirien ne disputera pas la Can, il n’aura donc pas le droit de vivre une quatrième participation au tournoi continental.





Coup dur confirmé pour la Côte d’Ivoire ! A la veille de son entrée en lice à la Can 2021 ce mercredi contre la Guinée Equatoriale, la Selefanto a eu confirmation que son gardien titulaire, Sylvain Gbohouo, ne pourra pas être aligné durant la compétition en raison d’une suspension.





L’annonce avait été effectuée fin décembre par la Fédération éthiopienne, où il joue en club à Wolkite City Fc. Il s’agit d’une décision de la Commission disciplinaire de la Fifa qui a provisoirement suspendu l’ancien portier du Tp Mazembe pour dopage suite à son test positif à la Trimétazidine, une substance stimulante classée dans les produits dopants, à l’issue du match contre le Cameroun (0-1) en novembre dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.





Un appel encore possible





Face à l’imminence de la Can, la Fédération ivoirienne de football (Fif) avait fait appel. «En début d’année dernière, nous avons demandé à Sylvain de faire un examen oculaire, comme les gardiens font souvent. Il l’a fait à Abidjan. Le médecin qui l’a ausculté lui a prescrit des médicaments. Sylvain les a pris en mars, et depuis, il les a arrêtés», avait expliqué le sélectionneur des Eléphants, Patrice Beaumelle, pour justifier la présence de Trimétazidine dans les urines de son dernier rempart. «J’ai été informé du résultat lundi 27 décembre : il y avait des traces de molécule dans ses urines. Nous avons fourni l’ordonnance, les médecins de la Fé­dération ont contacté le médecin qui a fourni la preuve de l’ordonnance. Le joueur n’a plus pris de médicament depuis mars.»





Ces arguments n’ont visiblement pas suffi à convaincre la Commission disciplinaire de la Fifa qui a confirmé ce mardi, la suspension du gardien, a indiqué la Fif, qui dispose de 20 jours supplémentaires pour faire appel et transmettre des informations complémentaires.