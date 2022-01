CAN 2021 : La FSF menace de trainer Watford à la FIFA pour Ismaila Sarr

Avec sa communication sur la blessure de son joueur sénégalais, l’on pressentait que Watford voulait empêcher Ismaila Sarr de prendre part à la CAN 2021 qui s’ouvre le 9 janvier au Cameroun. Le club anglais a écrit dans ce sens à la FSF qui n’a pas tardé à répliquer.



«Par courrier en date du 31 décembre 2021, le club anglais de Watford a notifié sur la base d’arguments aussi spécieux que fallacieux sa décision de bloquer le joueur Ismaila Sarr qui a exprimé sa volonté de rejoindre la sélection sénégalaise en vue de la prochaine CAN Cameroun 2021», lit-on de la FSF daté de ce samedi 1er janvier 2022 signé de son secrétaire général Victor Seh Cisse reçu à la rédaction de RECORD.SN.



«La FSF a répondu immédiatement à ladite correspondance pour confirmer le maintien de la convocation du joueur et l’obligation du club de libérer le joueur au plus tard le 3 janvier 2022, conformément à la circulaire dérogatoire de la FIFA et informé de sa décision de s’en référer aux instances compétentes de la FIFA en cas de persistance par Watford dans son refus délibéré de libérer le joueur au profit de son équipe nationale», poursuit la missive de la FSF.



Et Victor Cisse d’embrayer : «La Fédération sénégalaise de football tient à exprimer par le présent communiqué sa profonde réprobation du comportement irrespectueux, pernicieux et discriminatoire des dirigeants de Watford qui cherchent par tous les moyens à empêcher un joueur de jouer avec sa sélection nationale», relevant que «l’Afrique, son football et ses footballeurs méritent le même respect que celui qui est accordé aux autres continents, confédérations et joueurs».



En conclusion, le SG fédéral écrit : «La Fédération sénégalaise de football mènera toutes les actions nécessaires pour que le droit élémentaire de ses footballeurs à jouer pour leur pays soit respecté et que cessent ces pratiques d’un temps que l’on pensait à tort révolu».