CAN 2021 : La Guinée-Équatoriale élimine le Mali et affrontera le Sénégal en quarts

Le dernier match des huitièmes de finale opposait le Mali à la Guinée Équatoriale. Les deux équipes n'ont pas pu se départager à l'issue du temps réglementaire de même que lors des prolongations. La séance des tirs aux buts s'imposait. Dans cet exercice, le Nzalang Nacional va se montrer plus adroit et remporter cette épreuve fatidique contre les aigles du Mali, (6-5).



La Guinée-Équatoriale se qualifie en quarts de finale et croisera le fer avec le Sénégal ce dimanche 30 janvier à 20h.



La dernière confrontation entre les deux équipes dans une phase finale de coupe d'Afrique avait tourné à l'avantage des équato-guinéens.



Le Nzalang s'était imposé 2 buts à 1 contre le Sénégal en 2012 lors du deuxième match de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations co-organisée par la Guinée-Équatoriale et le Gabon. Une défaite qui a avait valu une élimination au premier tour à l'équipe du Sénégal dirigée en ce temps par Amara Traoré. L'heure de la revanche ? A suivre...