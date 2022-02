CAN 2021 : Le beau geste de Sadio Mané à l'endroit d'une famille camerounaise

Le beau geste de Sadio Mané à l'endroit d'une famille Camerounaise

Le dimanche 6 février restera à jamais gravé dans les mémoires des Sénégalais avec le sacre historique des Lions en Coupe d’Afrique des Nations. Une victoire qui récompense le parcours de tout un groupe bien emmené par leur fer de lance Sadio Mané. Ce dernier qui se distingue balle au pied par sa technique fait aussi parler de lui en dehors des terrains. En effet, le numéro 10 sénégalais œuvre énormément dans le social surtout dans son village (Bambali) mais aussi loin de ses terres. Ce fut le cas lors de cette 33e édition de la CAN au Cameroun. Hospitalisé à l’hôpital de Bafoussam suite à sa commotion contractée lors du match contre le Cap-Vert (huitièmes de finale), Sadio Mané a de nouveau fait parler sa générosité.