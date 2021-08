CAN-2021 : Le calendrier de la Coupe d'Afrique des nations

Le Cameroun accueillera la Coupe d'Afrique des nations 2022. AFP

Voici le programme de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2022, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun.





Initialement prévue en 2021, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Cameroun aura finalement lieu du 9 janvier au 6 février 2022 dans sept stades et six villes du pays d'Afrique centrale. Voici le calendrier de la compétition.





• Première journée





Dimanche 9 janvier





Cameroun - Burkina Faso, à Yaoundé





Éthiopie - Cap-Vert, à Yaoundé









Lundi 10 janvier





Sénégal - Zimbabwe, à Bafoussam





Guinée - Malawi, à Bafoussam





Maroc - Ghana, à Yaoundé





Comores - Gabon, à Yaoundé









Mardi 11 janvier





Algérie - Sierra Leone, à Douala





Nigeria - Égypte, à Garoua





Soudan - Guinée-Bissau, à Garoua









Mercredi 12 janvier





Tunisie - Mali, à Limbé





Mauritanie - Gambie, à Limbé





Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire, à Douala









• Deuxième journée





Jeudi 13 janvier





Cap Vert - Burkina Faso, à Yaoundé





Cameroun - Éthiopie, à Yaoundé









Vendredi 14 janvier





Maroc - Comores, à Yaoundé





Gabon - Ghana, à Yaoundé





Sénégal - Guinée, à Bafoussam





Malawi - Zimbabwe, à Bafoussam









Samedi 15 janvier





Nigeria - Soudan, à Garoua





Guinée-Bissau - Égypte, à Garoua









Dimanche 16 janvier





Tunisie - Mauritanie, à Limbé





Gambie - Mali, à Limbé





Côte d'Ivoire - Sierra Leone, à Douala





Algérie - Guinée équatoriale, à Douala









• Troisième journée





Lundi 17 janvier





Cap-Vert - Cameroun, à Yaoundé





Burkina Faso - Éthiopie, à Bafoussam









Mardi 18 janvier





Gabon - Maroc, à Yaoundé





Ghana - Comores, à Garoua





Zimbabwe - Guinée, à Yaoundé





Malawi - Sénégal, à Bafoussam









Mercredi 19 janvier





Égypte - Soudan, à Yaoundé





Guinée-Bissau - Nigeria, à Garoua









Jeudi 20 janvier





Sierra Leone - Guinée équatoriale, à Limbé





Gambie - Tunisie, à Limbé





Côte d'Ivoire - Algérie, à Douala





Mali - Mauritanie, à Douala









• Huitièmes de finale





Dimanche 23 janvier





(match 1) 2e groupe A - 2e groupe C, à Limbé





(match 2) 1er groupe D - Meilleur troisième groupe B, E ou F, à Garoua









Lundi 24 janvier





(match 3) 1er groupe A - Meilleur troisième groupe C, D ou E, à Yaoundé





(match 4) 2e groupe B - 2e groupe F, à Bafoussam









Mardi 25 janvier





(match 5) 1er groupe B - Meilleur troisième groupe A, C ou D, à Bafoussam





(match 6) 1er groupe C - Meilleur troisième groupe A, B ou F, à Yaoundé









Mercredi 26 janvier





(match 8) 1er groupe F - 2e groupe E, à Limbé





(match 7) 1er groupe E - 2e groupe D, à Douala









• Quarts de finale





Samedi 29 janvier





(match A) Vainqueur match 1 - vainqueur match 2, à Garoua





(match B) Vainqueur mach 4 - vainqueur match 3, à Douala









Dimanche 30 janvier





(match C) Vainqueur match 7 - Vainqueur match 6, à Yaoundé





(match D) Vainqueur match 5 - Vainqueur match 8, à Douala









• Demi-finales





Mercredi 2 février





Vainqueur match A - Vainqueur match D, à Douala









Jeudi 3 février





Vainqueur match B - Vainqueur match C, à Yaoundé









• Finales





Dimanche 6 février





Match pour la troisième place : à Yaoundé