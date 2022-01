Can-2021 : Le Cameroun bat l’Ethiopie et se qualifie en 8es de finale

Le pays hôte de la Can-2021, le Cameroun, a montré la voie aux nations en lice pour les prochains tours de la compétition.



Il a battu l’Ethiopie, ce jeudi, sur la marque de 4-1 et se qualifie pour les 8es de finale de la compétition.



Mené dès la 4e mn, Ekambi (8e, 67e) et Vincent Aboubakar (53e, 55e) permettent aux Lions indomptables d’inverser la tendance.



Avec succès, le Cameroun consolide sa première place du groupe A, avec 6 pts, et décroche son ticket pour le second tour.