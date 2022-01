CAN 2021 : le classement final de la 9ème à la 24ème place

A l’issue des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 qui se sont achevés mercredi dernier, la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu public ce samedi le classement final des équipes engagées à la 33ème édition de la CAN se disputant depuis le 9 janvier au Cameroun.



Ce classement tient compte de la 9ème à la 24ème place de la compétition, en attendant les confrontations des quarts de finale qui débutent dès ce samedi 29 et 30 janvier.



Eliminé à la surprise générale dès les huitièmes de finale par la Tunisie (0-1), le Nigeria, meilleure nation de la phase de groupes (3 victoires en 3 matches), est la nation la mieux classée avec une honorable 9ème place, alors que les Eléphants de la Côte d’Ivoire pointent à la 10ème position.



Suit après le reste des formations qui ont été éliminées lors du second tour (Mali, Gabon, Malawi, Guinée, Cap-Vert, Comores) tandis que la Mauritanie qui n’a pas réussi à marquer le moindre but dans cette CAN clôt le classement à la 24ème et ultime position.

Ci-après le classement définitif de la CAN 2022 de la 9ème à la 24ème place:



=== Nations éliminées dès les Huitièmes de finale ===



9) Nigeria



10) Côte d’Ivoire



11) Mali



12) Gabon



13) Malawi



14) Guinée



15) Cap-Vert



16) Comores



=== Nations éliminées dès le premier tour ===



17) Zimbabwe



18) Sierra Leone



19) Ghana



20) Soudan



21) Algérie



22) Guinée-Bissau



23) Éthiopie



24) Mauritanie