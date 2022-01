CAN 2021 : le gardien ivoirien Badra Sangare frappé par un nouveau malheur

Un malheur n’arrive vraiment seul et ce n’est pas Badra Sangaré le jeune gardien des éléphants de Côte d’Ivoire qui dira le contraire.



Après sa bourde qui a coûté la victoire à la Côte d’Ivoire, Badra Sangaré a appris le décès de son père. « c’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de mon père survenu dans la nuit du 16 au 17 janvier… Dieu dans sa grande bonté a voulu le rappeler à lui » a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.



Une situation difficile quand on sait que le jeune gardien de but portait déjà sur lui la responsabilité du résultat des ivoiriens hier et était devenu la cible des railleries sur les réseaux sociaux.



Espérons qu’il pourra trouver la force pour traverser cette épreuve pour continuer la compétition sereinement avec sa sélection.