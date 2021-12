CAN-2021 : Le planning de préparation du Sénégal dévoilé

Après la qualification actée depuis novembre 2020, pour des éliminatoires qui ont pris fin en mars 2021, les Lions du Sénégal seront à la CAN de football «Cameroun 2022». Une énième participation pour laquelle Aliou Cissé et sa bande devront mettre le paquet pour accrocher le trophée africain tant recherché.



Selon Le Soleil, la Fédération, pour sa part, a déjà fixé les dates repères de ce rendez-vous continental où les Lions seront attendus. Et le Comité exécutif, qui s’est réuni à cet effet au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), a décidé d’un certain nombre de mesures pour un carnet de route qui doit conduire jusqu’au Cameroun.



Cela se fera en trois étapes ; d’abord du 27 au 30 décembre, ils seront à Dakar pour une audience avec le Chef de l’État pour la traditionnelle remise du drapeau national. Du 30 décembre au 6 janvier, cap sur Kigali pour un stage de préparation ; dans la capitale rwandaise un match amical serait prévu avec l’équipe nationale de ce pays. Et enfin, à partir du 7 janvier, Sadio Mané et ses coéquipiers rallieront Bafoussam au Cameroun pour se mettre dans le bain de la phase finale avec le Groupe B.



Ce planning, réalisé suite aux deux missions conjointes effectuées à Bafoussam par la Fédération sénégalaise de football (FSF) et le ministère des Sports, permet ainsi de se faire une idée de ce qui attend les Lions au Cameroun. En tout cas, la FSF et le ministère sont prêts, car selon une source fédérale, un budget prévisionnel de 5 milliards a été retenu pour mettre l’équipe dans d’excellentes conditions.



La Can de football «Cameroun 2022», 33e du genre, se déroulera du 9 janvier au 6 février. Pour la phase de poule, le Sénégal est logé dans le Groupe B en compagnie du Zimbabwe (9 janvier, la Guinée (14 janvier) et le Malawi (18 janvier).