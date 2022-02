Can-2021 : Le sélectionneur du Burkina Faso encense Aliou Cissé et plaide pour la valorisation des coachs locaux

Kamou Malou, Coach Burkina Faso

À la veille de la demi-finale Sénégal-Burkina Faso, le sélectionneur des Étalons s’est prêté à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match ce mardi. Et Kamou Malou a été très élogieux à l’égard de son homologue sénégalais Aliou Cissé.





«C’est un devancier dans ce cercle très fermé des techniciens africains qui sont arrivés à ce niveau. J’ai beaucoup de respect pour lui. Le combat d’Aliou Cissé est le même que je mène. Celui de la visibilité des coachs africains. Il n’y a pas très longtemps, chaque pays allait chercher son "sorcier" (coach occidental). Je ne vais pas faire une fixation sur la couleur de peau», explique-t-il.