Can 2021: Le Sénégal accroché par la Guinée

Ils reviennent d’une victoire et espéraient rééditer cette performance pour se qualifier en huitièmes de finale de la Can 2021. Mais le Sénégal et la Guinée, qui s’affrontaient, ce vendredi, pour le compte de la deuxième journée de la poule B, ont fait match nul. La rencontre s’est soldée sur score nul vierge (0-0)





Avec ce résultat, les deux équipes restent en tête du classement du groupe B avec 4 point+1 chacun.





Les deux équipes se rapprochent des huitièmes, mais devront attendre la troisième journée pour confirmer leur qualification.