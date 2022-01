Can 2021: Le Sénégal croisera le Cap-Vert en huitième

On connaît désormais l’adversaire du Sénégal pour les huitièmes de finale de la Can 2021 qui se tient au Cameroun. Il s’agit du Cap-Vert qui a terminé troisième de la poule A avec 4 points derrière le Cameroun (1er, 7 points) et le Burkina Faso (2e, 4 points). La rencontre est prévue le 25 janvier, à 16 heures, à Bafoussam.





Les autres équipes de la poule D (Guinée-Bissau et Soudan), qui étaient pressenties pour croiser les Lions, ont perdu leur dernière rencontre et sont éliminées de la compétition.





Le Sénégal a terminé leader de la poule B avec 5 points devant la Guinée (4 points) et le Malawi (4 points).