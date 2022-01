CAN 2021 : Le Sénégal gagne 3 buts à 1 et encaisse son premier but depuis le début de la compétition

Après 5 matchs soldés par 2 nuls et 3 victoires, le Sénégal se qualifie en demi-finale de la Can 2021 après avoir battu la Guinée équatoriale (3-1), ce dimanche au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Famara Diedhiou (28e), Cheikhou Kouyaté (68e) et Ismaïla Sarr (79e) sur une passe de Saliou Ciss permettent aux « Lions » de disputer une deuxième demi-finale de rang après 2019 en Égypte.