CAN 2021 : Le Sénégal sort la grosse artillerie devant la Guinée Equatoriale

Le Sénégal croise le fer avec la Guinée-Equatoriale ce dimanche 30 janvier à Douala (19h gmt), en quarts de finale de la CAN 2022. Découvrez la composition probable des Lions.



Les Lions vont-ils rallier les « Etalons » du Burkina Faso dans le carré d’as de la CAN ? Brillamment qualifiée pour les quarts de finale, la redoutable armada sénégalaise défie la surprenante formation de la Guinée-Equatoriale pour s’offrir une deuxième qualification consécutive en demi-finale de la grande messe africaine.



Pour cette rencontre, le sélectionneur national Aliou Cissé pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Il alignera ainsi un habituel 4-3-3, avec la même arrière-garde présentée face au Malawi (0-0) et au Cap-Vert (2-0).



Edouard Mendy gardera ainsi les cages derrière la charnière Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo. Bouna Sarr, à droite et Saliou Ciss, à gauche, occuperont quant à eux les postes de latéraux.



Au milieu de terrain, le tacticien sénégalais devrait reconduire son trio gagnant. L’expérimenté Cheikhou Kouyaté (32 ans), en milieu relayeur droit, devrait accompagner la sentinelle Nampalys Mendy et Idrissa Gana Gueye.





Sur le front de l’attaque, la redoutable triplette Sadio Mané – Famara Diédhiou – Boulaye Dia est attendu pour animer une nouvelle fois le secteur offensif.