CAN 2021 : Les Lions chevauchent les Etalons et filent en finale

Ils l'ont fait ! Les Lions du Sénégal se qualifient pour une troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations après 2002 et 2019. Le Sénégal s'est imposé contre le Burkina Faso ce mercredi en demi-finale sur le score de 3 buts à 1. Abdou Diallo, Idrissa Hana Gueye et Sadio Mané sont les buteurs côté sénégalais et Ibrahim Blati Touré a inscrit l'unique réalisation Burkinabè.





À présent les coéquipiers de Sadio Mané attendent le dénouement de l'autre demi-finale. Qui du Cameroun ou de l'Égypte rejoindra les Lions ce dimanche en finale de la CAN 2021 ? La réponse ce jeudi à 19h.