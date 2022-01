Can 2021 / Mali-Tunisie : l'arbitre aurait été victime d'un coup de chaleur

Arbitre , Zambien, Janny Sikazwe

Le Mali s'est imposé contre la Tunisie pour sa première sortie sur le score d'un but à zéro. Mais de ce match, l'on retiendra surtout les nombreuses décisions douteuses de l'arbitre central. Le Zambien, Janny Sikazwe, a dans un premier temps sifflé la fin du match à la 85e minute. Face aux protestations des Tunisiens, il est revenu sur sa décision et la rencontre a pu reprendre.





A la 89e minute, il décide à nouveau de mettre un terme à la rencontre. Une décision incompréhensible étant donné qu'il restait encore quelques secondes à jouer dans le temps réglementaire en plus du temps additionnel qui devait être conséquent au vu des nombreux arrêts de jeu constatés dans le match.





Mais l'homme en rouge ne va pas broncher et va s'en tenir à sa décision de mettre un terme au match. Ce jeudi, on aurait plus d'informations sur la cause des décisions étranges de l'arbitre zambien. Selon RMC Sport, Essam Abdel-Fatah, patron des arbitres, aurait indiqué au journaliste Tarek Talaat que Sikazwe a été victime d’une insolation qui lui a fait perdre sa concentration.