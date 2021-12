CAN 2021 : Mohamed Salah évidemment avec l’Égypte

Le sélectionneur de l'Égypte, le Portugais Carlos Queiroz, a annoncé mercredi 29 décembre la composition de son effectif de 25 joueurs appelés à disputer la Coupe d'Afrique des Nations de football (9 janvier-6 février), avec Mohamed Salah.



Meilleur buteur africain de l'histoire de la Premier League avec Liverpool, Mohamed Salah apparaît bien dans la sélection après une main tendue de la Fédération africaine de football (CAF) aux clubs européens.



Alors que la date officielle de mise à disposition des joueurs pour les sélections participant à la CAN était initialement le 27 décembre, la CAF l'a reculée au 3 janvier, permettant à Mohamed Salah de participer au Boxing Day anglais avec les Reds et de jouer contre Chelsea dimanche.



Présent sur la liste préliminaire de 40 noms, Mohamed Magdy dit « Afsha », qui vient de remporter la Supercoupe d'Afrique avec le club cairote d'Al-Alhy, n'est en revanche plus dans la sélection finale. Un des meilleurs joueurs d'Al-Ahly, il avait marqué lors des deux dernières finales de la Ligue des champions africaine en 2020 et 2021 contre Zamalek et le Kaizer Chiefs sud-africain. Mostafa Fethi, du grand club rival de la capitale, Zamalek, n'y figure pas non plus, alors que tous deux avaient disputé la Coupe arabe en décembre au Qatar.



Les Pharaons, qui font partie des favoris de la CAN avec les hôtes camerounais, rencontreront dans le groupe D le Nigeria le 11 janvier et la Guinée-Bissau le 15 à Garoua, puis le Soudan le 19 à Yaoundé.

L'Égypte détient le record continental: elle a remporté sept fois la CAN, la dernière fois en 2010.



Gardiens de but (4) : Mohamed el-Shennawi (Al-Ahly/EGY), Mohamed Abou Gabal (Zamalek/EGY), Mohamed Sobhi (Pharco/EGY), Mohamed Gad (ENPPI/EGY)



Défenseurs (8) : Akram Tawfik (Al-Ahly/EGY), Omar Kamal Abdel Wahed (Future/EGY), Ahmed Hegazy (Ittihad Jeddah/KSA), Mahmoud Hamdy El Wensh (Zamalek/EGY), Ayman Ashraf (Al-Ahly/EGY), Ahmed Abou El Fotouh (Zamalek/EGY), Mohamed Abd El Moneim (Future/EGY), Mahmoud Alaa (Zamalek/EGY)



Milieux de terrain (7) : Amr Al Suleya (Al-Ahly/EGY), Hamdi Fathi (Al-Ahly/EGY), Emam Ashour (Zamalek/EGY), Abdallah Saïd (Pyramids/EGY), Mohamed Elneny (Arsenal/ENG), Ahmed Sayed "Zizo" (Zamalek/EGY), Mohanad Lasheen (El Gaish/EGY)



Attaquants (6) : Omar Marmoush (Stuttgart/GER), Mohamed Sherif (Al-Ahly/EGY), Mostafa Mohamed (Galatasaray/TUR), Mohamed Salah (Liverpool/ENG), Mahmoud Hassan "Trézéguet" (Aston villa/ENG), Ramadan Sobhi (Pyramids/EGY)

