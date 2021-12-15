CAN 2021 : Nouvelle nomination de taille pour Samuel Eto’o !

Samuel Eto’o est le nouveau vice-président du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN).





Élu président de la FECAFOOT samedi, Samuel Eto’o devient le nouveau vice-président du COCAN 2021. Le nouveau patron du football camerounais entre donc officiellement dans le cercle de ceux qui sont responsables de la bonne réalisation de la 33ème édition de la CAN, baptisée CAN Totan Énergies, Cameroun 2021.





Elle va se jouer au Cameroun, le Pays des Lions indomptables, du 9 janvier au 6 février 2022. Samuel Eto’o Fils a été élu président de la FECAFOOT, samedi 11 décembre 2021, lors de l’Assemblée générale élective.





Son équipe et lui doivent préparer la CAN et le confort des Lions, pour ne parler que de l’équipe nationale du Cameroun.