CAN-2021 : petit à petit, le Sénégal est redevenu un favori

Après un démarrage poussif, le Sénégal est monté en puissance lors des matches à élimination directe. De quoi lui recoller une étiquette de favori que les Lions de la Teranga rechignent à accepter avant leur demi-finale contre le Burkina Faso mercredi.





Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Cette morale de La Fontaine est également la philosophie du Sénégal dans la CAN-2022. Après un lent démarrage, les Lions de la Teranga se sont redécouverts des instincts de prédateurs et ont retrouvé le costume de favori taillé pour la Coupe d'Afrique des nations, avant sa demi-finale contre le Burkina Faso, mercredi 2 février au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (20 h).





Finaliste de la dernière édition, mondialiste en 2018, armé comme jamais avec une star par ligne, Sadio Mané, Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy, le Sénégal a débarqué au Cameroun dans les habits d'un prétendant ambitieux. L'effectif était tout simplement évalué comme le plus cher de la compétition.





"Une course de fond"



Mais un premier tour à un seul but marqué, un penalty de la dernière seconde - de Mané - contre le Zimbabwe, et des prestations indigestes posent question : est-ce que, comme l'autre finaliste de 2019 l'Algérie, le Sénégal est condamné à manquer son tournoi ?



"Les grandes équipes on les critiquera toujours, c'est normal, l'attente est énorme", explique à l'AFP l'ex-star sénégalaise El-Hadji Diouf. "Mais je le répète : la CAN n'est pas une course de vitesse mais une course de fond."



Les Lions ont un peu élevé le niveau en huitièmes de finale face au Cap-Vert (2-0), en finissant certes à onze contre neuf, puis offert un des meilleurs matches du tournoi contre la séduisante Guinée équatoriale (3-1).



Le Sénégal "est une équipe qui monte en puissance, on a un potentiel énorme si on joue notre jeu", insiste Diouf, finaliste malheureux en 2002 contre le Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 2), une finale envisageable en 2022, les "Lions Indomptables" affrontant l'Égypte dans l'autre demie, jeudi.



Entre le Covid-19 et les problèmes administratifs de Pape Gueye, Aliou Cissé a dû bricoler. Il n'a jamais pu aligner son équipe type", explique Xavier Barret, chroniqueur pour France 24 et RFI. "C'est la première fois [contre la Guinée équatoriale] qu'il a pu reconduire son équipe type. Le Sénégal trouve donc enfin son rythme de croisière et ça tombe bien, on arrive dans les matches décisifs."