CAN 2021 (Q) : le Mali et la Tunisie qualifiés pour la phase finale

Le Mali l'a emporté mardi soir en Namibie (2-1), à l'occasion des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les Maliens ont trouvé le chemin des filets par Sekou Koita (12e) et Moussa Doumbia (37e), contre une réalisation namibienne d'Elmo Kambindu (39e). Avec dix points, les Aigles occupent la tête du groupe A avec deux longueurs d'avance sur la Guinée et se qualifient pour la phase finale programmée en janvier 2022. Dans le groupe J, la Tunisie n'est pas parvenue à gagner en Tanzanie (1-1) malgré un but du Marseillais Saif-Eddine Khaoui (11e). Avec dix unités, les partenaires de Wahbi Khazri sont leaders avec une marge de quatre points sur la Guinée équatoriale. Les Tunisiens décrochent également leur billet pour la compétition.