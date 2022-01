Can-2021 : Rétabli, Cheikhou Kouyaté embarque avec les Lions

Les Lions se trouvaient, il y a quelques instants, à l’Aibd, pour prendre le vol spécial qui doit les amener à Bafoussam où ils vont jouer leurs matches de poule de la Can et éventuellement les huitièmes de finale.



A noter que Cheikhou Kouyaté, dernièrement testé positif à la Covid-19, est complètement rétabli. Le milieu de Crystal Palace a même rejoint le reste de ses coéquipiers, en partance pour le Cameroun.



Les trois joueurs et les six membres de l’encadrement qui ont été contaminés avaient poussé la Fédération sénégalaise de football à sortir un communiqué.



L’instance fédérale avait ainsi décidé de reporter de quelques heures le départ pour Douala, à bord d’un vol spécial affrété par l’Etat du Sénégal.



Par ailleurs, la Fsf a tenu à préciser et rassurer que toutes les dispositions sont prises pour la prise en charge des neuf personnes infectées et une fois les tests PCR négatifs après traitement, elles vont rejoindre le groupe à Bafoussam qui abrite la phase de poules et les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations.