CAN 2021- Sénégal /Cap-Vert : Des requins bleus qui ne manquent pas de mordant

Invité surprise ? Pas tant que ça ! Le Cap-Vert a réussi à passer au tour suivant de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun. Logé dans le même groupe que le pays organisateur, le Burkina Faso et l’Ethiopie, les requins bleus ont pu obtenir 4 points et terminer 3e. Lors de leur première rencontre, le Cap-Vert s’est défait difficilement de l’Ethiopie sur le score d’un but à 0. Pour leur deuxième match, ils ont été défaits par le Burkina Faso sur la marque d’un but 0. Malgré ce revers, le Cap-Vert a su se montrer dangereux au cours du match n’eut été les nombreuses parades du gardien Burkinabé le résultat n’aurait pas été le même. Opposés au Cameroun pour leur dernier match, les Requins bleus devaient à tout prix obtenir un résultat favorable (nul ou victoire) pour espérer poursuivre l’aventure dans cette CAN.





Des adversaires qui se connaissent bien puisqu’ils se sont rencontrés pendant les éliminatoires de cette Coupe d’Afrique et l’équipe Cap-Verdienne avait tenu en échec le Cameroun lors de leur premier match, elle s’est même payée le luxe de les battre à la manche retour (3-1). Dans ce match de la Coupe d’Afrique, les Lions indomptables vont rugir en premier en ouvrant le score à la 39e minute par l’intermédiaire de Vincent Aboubakar. Les Cap-Verdiens vont réagir au retour des vestiaires en égalisant à la 53e minute sur leur unique frappe cadrée du match. Avec 4 points au compteur, ils ont pu finir à la 3e place et obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Dans le prochain tour, le Cap-Vert croisera le fer avec le Sénégal. Si sur le papier, les hommes d’Aliou Cissé partent favoris, les Cap-Verdiens ont des armes à faire valoir.





Une équipe joueuse et sans complexe





Depuis le début de cette CAN, la formation Cap-Verdienne évolue en 5-3-2. Dans cette équipe, les seuls « indéboulonnables » sont le trio défensif Diney-Pico-Stopira. Pour le reste, lors des trois matchs de la phase poule, des changements ont toujours été apportés sur les différentes lignes sans pour autant qu’ils n’affectent la philosophie de jeu de l’équipe. Les requins bleus affectionnent le jeu sur les côtés associés aux longs ballons. En témoignent leurs 2 buts inscrits dans ce tournoi contre l’Ethiopie et le Cameroun. Ayant participé à sa première CAN en 2013, la sélection Cap-Verdienne compte dans ses rangs 5 rescapés de cette épopée qui s’est achevée en quarts de finale (défaite contre le Ghana 2-0). Il s’agit du gardien Vozinha, l’attaquant Djaniny, l’ailier Ryan Mendes, le buteur Julio Tavares et le milieu Marco Soares. Ce dernier, âgé de 37 ans, est le vétéran de cette équipe. L’autre point fort de cette équipe est sans aucun doute son gardien. Expérimenté (35 ans) et bon sur sa ligne, il a sorti plusieurs parades lors de ce premier tour.





Du point de vue historique, le Cap-Vert a toujours réussi au Sénégal. En effet, sur les 19 rencontres entre les deux équipes, les Lions sont sortis victorieux à 15 reprises. Malgré cet avantage sur le papier, les Cap-Verdiens comptent jouer ce match à fond. « Je ne dirais pas que c’est le meilleur moment. Ce n’est jamais facile de jouer contre le Sénégal. C’est une grande nation de football. Ils ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs au monde. Ça va être compliqué. Mais c’est un match qui nous excite forcément parce qu’on veut toujours affronter les meilleurs. On sera prêts. À eux d’être prêts aussi », a déclaré Ryan Mendes au micro de Canal+.