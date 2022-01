CAN 2021/Sénégal-Cap-Vert : Rugir ou mourir

Match Senegal contre le Cap-Vert ce mardi

L’équipe nationale du Sénégal fait son entrée en huitièmes de finale à 16 h. Les Lions croisent les requins bleus du Cap-Vert dans une rencontre à très grand enjeu. Même si les hommes d’Aliou Cissé sont annoncés favoris, attention à ne pas vendre « l’aileron de requin avant de l’avoir coupé ».





Du point de vue historique, le Sénégal part avec un ascendant sur le Cap-Vert. Sur les 19 rencontres entre les deux équipes, les Lions se sont imposés 15 fois contre 2 pour leur adversaire et 2 matchs nuls. Malgré cette large domination, la donne pourrait être tout autre dans ce 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Cette équipe du Cap-Vert est sortie meilleure troisième de son groupe avec une victoire sur l’Ethiopie, une défaite contre le Burkina Faso et un nul contre le Cameroun. Niveau jeu, ces requins bleus ont su faire étalage de leur talent dans ces phases de poule alliant solidité défensive et intensité offensive. Le consultant et ancien international sénégalais, Cheikh Sidy Ba, annonce que les adversaires du soir des Lions viendront sans complexe.





« Les Cap-Verdiens viendront avec beaucoup d’ambitions, on sait qu’ils mettent beaucoup d’impacts dans leur jeu. Il ne faut pas les laisser prendre de la vitesse, car ce sont des joueurs vifs et percutants. « Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura une forte densité défensive devant leur but. C’est une équipe qui défend en bloc, ils mettent beaucoup plus en avant l’aspect collectif qu’individuel. Si on arrive à éclater ce bloc, le Sénégal peut avoir ses chances mais il faut rester prudent et jouer intelligemment », avertit-il.





Par ailleurs, le consultant à la RTS pense que les hommes d’Aliou Cissé doivent enfin sortir le grand jeu. Avec 1 but inscrit en trois matchs lors des phases de poule, les Lions ont l’une des pires attaques de cette CAN et ce, malgré l’armada offensive qu’elle possède. Pour Cheikh Sidy Ba, le match va se jouer dès les premières minutes de la rencontre : « Il faut faire un match différent de ceux des phases de poule. Mais aussi retrouver notre efficacité offensive et notre solidité défensive. Parce que ce qu’on a vu au premier tour aussi bien offensivement que défensivement, était laborieux. Le Sénégal doit avoir plus de stabilité dans son jeu en essayant d’avoir la conservation du ballon, en gagnant les duels, en mettant plus d’agressivité et d’intensité dans le jeu. »