CAN 2021 : Sierra Léone ou Bénin, le dernier qualifié connu ce lundi

La dernière équipe qualifiée à la phase finale de la CAN prévue en janvier prochain au Cameroun sera connue à l’issue du match devant opposer, lundi à Conakry, la Sierra Leone au Bénin.



La rencontre prévue intialement en mars dernier n’avait pas pu se jouer en raison d’un refus des joueurs du Bénin. Ils protestaient ainsi contre les résultats des tests Covid-19 effectués par la partie sierra-léonaise. Cinq joueurs béninois avaient ainsi été déclarés positifs.



Ces joueurs considérés comme les piliers de l’équipe avaient pourtant présenté des tests négatifs à leur arrivée à Freetown 24 heures avant la rencontre.



Rentrés chez eux, les mêmes joueurs avaient été testés négatifs comme à leur retour au sein de leurs clubs.



Les deux parties, la Sierra Leone et le Bénin, avaient interjeté appel de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de faire rejouer la rencontre.



Au finish, après le jury d’appel de la CAF, le Tribunal arbitral du sport (TAS) saisi par la partie béninoise, a confirmé la décision de l’instance dirigeante du football africain de faire rejouer la rencontre.



Lundi à Conakry, les Ecureuils qui comptent 7 points n’ont besoin que d’un nul pour accompagner les Super Eagles du Nigeria (14 points, +7) déjà qualifiés dans ce groupe L.



L’équipe sierra-léonaise qui compte 4 points (-1) doit impérativement gagner pour retrouver la phase finale de la CAN.



La Sierra Leone n’a pris part à aucune phase finale de Coupe d’Afrique des nations depuis 1996 en Afrique du Sud.



Depuis 2019, la CAN se joue à 24 équipes. Les 23 sont déjà connues.