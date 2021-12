CAN 2021 : une cinquantaine de joueurs de la Ligue 1 seront au Cameroun

Comme à chaque édition de la Coupe d’Afrique des nations de football, un nombre important de joueurs africains quitteront les pelouses françaises. En fonction de leur parcours, ils pourraient rater trois à quatre journées de Ligue 1.



Pour la première fois depuis 1998, Lille ne verra aucun joueur quitter le club durant la compétition. Mais d’autres formations comme Saint-Etienne ou encore Metz verront leur effectif diminuer sensiblement. Chez les Verts, cinq joueurs manqueront à l’appel : Neyou, Moukoudi, Sow, Khazri, Bouanga.





Du côté des Messins, ils seront carrément sept : Bronn, P.A. Sarr, Kouyaté, Maïga, Oukidja, Boulaya, Alakouch. Problème, les deux clubs sont à la traîne dans le classement. Metz pointe à la 18e place, tandis que Saint-Etienne est 20e ! De quoi s’activer lors du marché des transferts d’hiver pour remédier aux absences du tournoi continental africain.