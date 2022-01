[CAN 2021] Groupe E : La Côte d’Ivoire humilie l’Algérie, la Guinée équatoriale passe en 8es

Can 2021 : une Côte d’Ivoire de gala élimine l’Algérie

Une Coupe d’Afrique des Nations riche en surprises. L’Algérie championne d’Afrique se devait de gagner contre la Côte d’Ivoire dans ce troisième match du premier tour pour espérer passer en huitièmes de finale.



Mais les choses ne vont pas se passer comme prévues. Les Ivoiriens vont ouvrir le score à la 22e minute par l’intermédiaire de Franck Kessié. Dominateurs, les éléphants vont doubler la mise à la 40e minute sur une tête d’Ibrahima Sangaré. C’est sur ce score de 2 buts à 0 que l’arbitre a mis un terme à cette première période outrageusement dominée par la Côte d’Ivoire.



De retour des vestiaires, les Ivoiriens vont garder la même dynamique en maintenant la pression dans le camp algérien. A la 54e minute, Nicolas Pépé à la suite d’un petit numéro face à Aïssa Mandi, va placer un enroulé qui va finir au fond des filets. 3-0, la messe est dite.



Réaction d’orgueil des algériens 4 minutes après ce but, Belaïli provoque Deli sur le côté gauche de la défense ivoirienne et se fait faucher par ce dernier. L’arbitre n’hésite pas, pénalty ! Ryad Mahrez se présente devant le ballon, prend des pas d’élan, frappe… poteau.



Les Algériens vont maintenir la pression et ils vont enfin réussir à inscrire un but à la 73e minute grâce à Sofiane Bendebka. Une réaction tardive qui n’ira pas plus loin. 3 buts à 1, les éléphants marchent sur les Fennecs, ils affronteront l’Egypte en 8e de finale de la compétition. L’Algérie tenante du titre (2019) sort au premier tour.



Ironie du sort, c’est la deuxième fois que les guerriers du désert sont éliminés dès les phases de poule en étant champion en titre puisqu’en 1992, après avoir remporté la précédente édition de la CAN, ils s’étaient aussi arrêtés au premier tour avec le même nombre de points : 1 point.

Au même moment, la Guinée Equatoriale faisait face à la Sierra Léone. Le Nzalang assuré sa qualification en s’imposant sur le score de 1 but à 0 sur une réalisation de Pablo Ganet. Les Equato-guinéens attendent le dénouement du groupe F pour affronter le premier de cette poule.