Can-2021 : Zoom sur les adversaires des Lions

Logé dans la poule B de la Can-2021 qui aura lieu en janvier 2022, en compagnie de la Guinée, du Zimbabwe et du Malawi, le Sénégal a bénéficié, selon beaucoup d'observateurs, d'un tirage au sort clément. Seneweb revient ici sur le parcours de ses adversaires.





Sur le papier, les Lions, vice-champions d'Afrique en titre, premiers du continent au classement Fifa, n'auront pas beaucoup de difficultés pour se qualifier en huitièmes de finale de la Can-2021. Le Sénégal est logé dans la poule B avec la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. Il feront ainsi face à des adversaires dont le potentiel, le parcours et le vécu sont moins riches.





Guinée : La régularité dans les années 2000





Le match entre la Guinée et le Sénégal est, sans doute, le derby de la poule B, mais aussi un des chocs les plus attendus des phases de poule de la Can-2021. Car la rivalité entre les deux pays frontaliers date de plusieurs années et le Syli national n'est plus un inconnu de la Can. Il est un habitué de la compétition.





Cette Can, qui se déroulera sur le sol camerounais, sera la 13e de la Guinée (1970, 1974, 1976, 1980, 1994, 1998, 2004, 2006, 2008, 2012, 2015, 2019). Lors de sa première participation, en 1970, elle n'avait pas pu dépasser le premier tour, mais lors de sa troisième participation, en 1976, elle parvient a accédé à la finale. Malheureusement, elle sera battue.





La Guinée a connu des moments de disette, mais depuis les années 2000, elle est très régulière en coupe d'Afrique. Et elle se qualifie souvent en quarts de finale.





Éliminée en huitièmes de finale lors de la dernière Can, en Egypte, elle tentera de faire mieux au Cameroun.





Zimbabwe : Des Guerriers inexpérimentés





Surnommés "Warriors", c'est-à-dire Guerriers, les Zimbabwéens n'ont découvert le Can qu'en 2004. Mais depuis lors, ils sont en train de faire des avancées significatives dans le football africain.





À la 2 eplace africaine et 10 mondiale au classement Fifa, les Guerriers n'ont encore certes pas dépassé le premier tour de la Can, mais ils ont réussi à se qualifier pour la cinquième fois aux joutes continentales.





Leur objectif en 2022 sera, sans doute, de terminer au moins meilleur troisième dans la poule B pour une qualification historique au second tour.





Malawi : Des "Flammes" pas trop ardentes





Le Malawi fait partie des petits poucet de la Can. Qualifié pour la première fois en 1984, il est resté 26 ans sans participer à une nouvelle Can. C'est seulement en 2010 que les Flammes (surnom donné aux joueurs du Malawi), reviennent à la compétition. Ils ne feront pas sensation à cette édition. Ils seront éliminés dès le premier tour.





Il leur faudra 12 ans pour se qualifier pour la troisième fois de leur histoire à une Can.





À défaut de créer la surprise devant la Guinée et le Sénégal, ils viseront une meilleure troisième place pour se qualifier en huitièmes de finale.





Calendrier des Lions





10 janvier à Bafoussam : Sénégal-Zimbabwe

14 janvier à Bafoussam : Sénégal-Guinée