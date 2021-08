[Vidéo] CAN-2022 : Effervescence autour du tirage au sort au Cameroun

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) aura lieu ce mardi soir au Cameroun. A Yaoundé et Douala, les deux plus grandes villes du pays, qui accueilleront plusieurs matchs de la compétition, la CAN est attendue avec impatience. Les Camerounais se réjouissent du retour de la fête, rêvent d'exploits des Lions indomptables, l'équipe nationale, et espèrent tirer profit de la compétition pour faire des affaires.