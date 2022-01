CAN 2022 : l’Algérie à la trappe, la Tunisie passe de justesse, les Comores qualifiés… Ce qu’il faut retenir des rencontres de jeudi

Les Comores disputeront les huitièmes de finale de la CAN pour la première fois de leur histoire tandis que l'Algérie, tenante du titre, est éliminée.



L'Algérie s'est inclinée 3-1 face à la Côte d'Ivoire et est éliminée de la Coupe d'Afrique des nations 2022. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Toutes les nations qualifiées pour les huitièmes de finale de la CAN 2022 sont désormais connues. Pour la dernière journée de la phase de poules dans les groupes E et F, jeudi 20 janvier, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Mali et la Gambie rejoignent la phase finale, tout comme la Tunisie et les Comores, qui font partie des meilleurs troisièmes. La sensation du jour vient de l'élimination de l'Algérie, tenante du titre.





Les champions en titre déjà éliminés





Les Algériens, champions d’Afrique en 2019, voient leur cauchemar à la CAN 2022 prendre fin. Les Fennecs ont connu une phase de groupes très difficile, durant laquelle ils ont été tenus en échec par la Sierra Leone (0-0), puis défaits par la Guinée équatoriale (0-1). La victoire était impérative face à la Côte d’Ivoire, mais une nouvelle fois, les hommes de Djamel Belmadi se sont sabordés et ont cédé face à Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Nicolas Pépé. Sofiane Bendebka a sauvé l’honneur en inscrivant le seul but algérien de la compétition en fin de match. Comme en 2017 au Gabon, les Fennecs sont éliminés dès la phase de poules.





La Côte d’Ivoire se qualifie en première position du groupe E et affrontera l’Égypte le 26 janvier. La Guinée équatoriale, victorieuse de la Sierra Leone (1-0), termine en deuxième position de la poule et se qualifie également.





Le malheur de l’Algérie fait le bonheur des Comores





Pour la première participation des Comores à la CAN, les Cœlacanthes réalisent l’exploit de se qualifier pour les huitièmes de finales. Ils profitent des défaites de l’Algérie et de la Sierra Leone pour terminer parmi les meilleurs troisièmes. Les Comoriens, qui faisaient partie du groupe C, s’étaient offert une victoire face au Ghana (3-2), qui leur permet de rejoindre la phase finale. Ils affronteront le Cameroun, hôte du tournoi.









Le Mali, la Gambie et la Tunisie en huitièmes de finale





Le groupe F a clos la phase de poules de la CAN avec les qualifications du Mali, de la Gambie et de la Tunisie. Les Maliens terminent en tête après leur victoire sur la Mauritanie (2-0) grâce à des buts de Massadio Haïdara et d’Ibrahima Koné. Les Aigles devancent la Gambie, qui a triomphé de la Tunisie au bout du temps additionnel (1-0). Malgré cette défaite, et avec seulement trois points pris, les Aigles de Carthage se qualifient parmi les meilleurs troisièmes. Ils devront se ressaisir et compter sur le retour de leurs joueurs infectés par le Covid-19 pour battre le Nigéria, l’une des meilleures équipes de la compétition jusqu'ici, en huitièmes de finale.









Les affiches des huitièmes de finale





Dimanche 23 janvier

17 heures : Burkina Faso-Gabon

20 heures : Nigéria-Tunisie





Lundi 24 janvier

17 heures : Guinée-Gambie

20 heures : Cameroun-Comores





Mardi 25 janvier

17 heures : Sénégal-Cap Vert

20 heures : Maroc-Malawi





Mercredi 26 janvier

17 heures : Côte d’Ivoire-Egypte

20 heures : Mali-Guinée équatoriale