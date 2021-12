CAN 2021 : L’Algérie avantagée, Aliou Goloko dit pourquoi

La Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun aurai lieu du 9 janvier au 6 février 2022. Quelques favoris se dégagent naturellement pour remporter la compétition africaine.







La Coupe d’Afrique des Nations est toujours un événement très attendu par les fans et observateurs du football africain. La crise sanitaire n’a pas aidé le Cameroun dans son organisation mais le pays semble prêt pour recevoir l’événement. Quelques favoris se détachent des autres à l’aube du début de la CAN. Lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, c’est l’Algérie qui avait été couronnée. Pour certains observateurs, les Fennecs pourraient bien faire le doublé dans les prochaines semaines. Ce n’est pas Aliou Goloko, spécialiste du football africain, qui dira le contraire.









Aliou Goloko conscient de la qualité des joueurs d’Algérie





Sur l’antenne d’RMC, le journaliste sénégalais a en effet donné son avis sur le sujet. “L’Algérie ? C’est la première favorite de toutes les équipes qualifiées à la CAN. C’est vrai qu’elle a une très belle ossature, quasiment la même que celle qui avait gagné. Ils ont augmenté le nombre de joueurs à 27 joueurs, ce qui avantage encore plus cette équipe algérienne. A côté d’elle, il y a l’équipe du Maroc. C’est une très belle équipe et il y a peu de sélections qui peuvent se passer de joueurs comme Harit et Ziyech. Ils n’y seront pas et c’est un gros risque de s’en passer. Enfin, il y a l’équipe du Sénégal. Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly seront là, au contraire de Krépin Diatta, qui sera le grand absent. Mais je pense que l’équipe ne perd pas au change car Aliou Cissé a eu le temps de concocter une équipe assez compétitive”, a notamment indiqué Aliou Goloko, impatient d’assister à cet événement camerounais. Pour rappel, l’Algérie sera dans la poule de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Equatoriale et du Sierra Leone.