Can-2021 : Le début du regroupement des Lions connu… La liste des sélectionnés avant le 31 décembre

Les Lions qui doivent prendre part au stage de préparation à la Can Cameroun-2022, entrent en regroupement vers le 27 décembre à Kigali, au Rwanda, après la remise traditionnelle du drapeau par le président de la République.



Selon les informations de «Record», c’est après cette cérémonie traditionnelle de remise des couleurs nationales qu’Aliou Cissé et ses hommes vont regagner la capitale rwandaise.



La liste des joueurs sélectionnés pour la Can sera connue avant le 31 décembre prochain, comme le suggère la Caf. Il reste à savoir si Cissé va composer une pré-liste élargie.