Can 2022 : Les joueurs gabonais bloqués à l'aéroport de Banjul

Les joueurs gabonais risquent de ne pas affronter la Gambie aujourd'hui en match de qualification pour la Can 2022. A quelques heures de la rencontre, les Gabonais ont été bloqués cette nuit à l'aéroport de Banjul, capitale de la Gambie.En raison de test Covid-19 non effectués, les autorités gambiennes ont empêché les Gabonais de rejoindre leur hôtel.Selon le footballeur international gabonais, Denis Bouanga, ils ont bel et bien passé des tests il y a 48 heures."Impensable, inimaginable d'avoir autant de méchanceté, de cruauté comme cela, nous faire attendre 6 heures pour une histoire de tests Covid que l'on a déjà fait 48 heures auparavant dans un aéroport sans clim, sans banc... Tout ça la veille d'une rencontre", a dénoncé Denis Bouanga sur Instagram.