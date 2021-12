Can 2022 : Natif de Saint-Louis, Pape Ibnou Ba opte pour la Mauritanie

Pape Ibnou Ba, un sénégalais sélectionné par la Mauritanie

A deux semaines de l'ouverture de la CAN, la Mauritanie a publié la liste des joueurs qui vont défendre ses couleurs pour le grand rendez-vous du football africain. Et l'ancien attaquant de la Linguère et actuel sociétaire du club Le Havre, Pape Ibnou Ba (28 ans) a été inclus dans la liste.