CAN 2022 : Pourquoi Sadio Mané s’est absenté de l’entraînement du Sénégal ?

L’attaquant vedette de la sélection sénégalaise, Sadio Mané, a manqué l’entraînement de jeudi, ce qui a suscité une vague d’inquiétude, avant la grande apothéose devant l’Egypte, en Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2022).