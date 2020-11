CAN 2022 : Quelles sont les équipes déjà qualifiées

Le Cameroun (Pays hôte), l’Algérie, le Mali, le Sénégal et la Tunisie ont déjà validé leur ticket pour la phase finale de la CAN, à deux journées de la fin des éliminatoires.





Finalistes malheureux de la dernière CAN, les Lions du SénéLe Cameroun (Pays hôte), l’Algérie, le Mali, le Sénégal et la Tunisie ont déjà validé leur ticket pour la phase finale de la CAN, à deux journées de la fin des éliminatoires.





Finalistes malheureux de la dernière CAN, les Lions du Sénégal ont dominé outrageusement le groupe I avec quatre victoires en quatre sorties.





Dans le groupe H, le champion d'Afrique, l'Algérien s'est aussi qualifiée malgré le match nul (2-2) devant le Zimbabwe.





Avec 10 points, les Fennecs sont assurés de défendre leur titre de champions.





Le Mali et la Tunisie complètent la liste des équipes déjà qualifiées après quatre journées. gal ont dominé outrageusement le groupe I avec quatre victoires en quatre sorties.







Dans le groupe H, le champion d'Afrique, l'Algérien s'est aussi qualifiée malgré le match nul (2-2) devant le Zimbabwe.





Avec 10 points, les Fennecs sont assurés de défendre leur titre de champions.