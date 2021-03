CAN 2022: Sadio Mané salue la qualification historique de la Gambie

Sadio Mané se réjouit de la qualification historique de la Gambie à une phase finale de Coupe d'Afrique. Les Scorpions ont validé leur ticket après leur victoire contre l’Angola (1-0). L’attaquant de Liverpool a félicité les joueurs gambiens sur sa page Instagram: "Rien lâcher et se battre jusqu’à la dernière énergie. C’est ce que la Gambie a réussi pour se qualifier historiquement à une phase finale de CAN . Félicitations aux Scorpions et à tout le peuple Gambien"