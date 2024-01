CAN-2023 - Galop des Lions : Les ‘’cireurs’’ du banc contre la Gambie se défoncent

C’est un groupe de 14 joueurs de l’équipe nationale du Sénégal qui a foulé la pelouse du terrain annexe du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, pour la séance d’entraînement, au lendemain de la victoire (3-0) sur la Gambie. Seuls les Lions qui n’ont pas pris part à la rencontre d’hier et ceux qui n'ont joué que quelques minutes ont participé à la séance de cette journée qui a duré plus d’une heure trente minutes.







Plusieurs exercices ont été répétés lors de ce galop. Après un tour de terrain de course, les Lions ont continué l’échauffement avec ballon avant de démarrer le jeu sur un espace réduit. Avec une intensité assez élevée, Nampalys Mendy, Gana Guèye et les autres se sont donnés à fond lors de cette séance. Ils ont terminé la séance par des séries de courses et des ateliers très physiques.