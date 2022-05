CAN 2023 : l’arbitre du huis clos des Lions connu

Le Sénégal affrontera le Bénin pour la première journée des qualifications de la CAN 2023 (Côte d’Ivoire).



La rencontre est prévue le 3 juin prochain au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Si la FIFA ne lève pas la sanction, le match se jouera à huis clos.



Les Lions étant condamnés, notamment, à jouer sans leur public à cause des incidents relevés lors de la réception des Pharaons d'Égypte, le 29 mars dernier, en barrage du Mondial 2022.



Les arbitres de ce rendez-vous sont connus. Il s’agit d’un quatuor marocain : Karim Sabry (central), Yahya Nouali (assistant 1), Hamza Naciri (assistant 2) et Jalal Jayed (4e arbitre).



Le Sénégal est logé dans le groupe L des qualifications pour Côte d’Ivoire 2023. Il partage sa poule, en plus du Bénin, avec le Rwanda et le Mozambique.