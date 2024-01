CAN-2023 : Le consulat général du Sénégal en Côte d’Ivoire invite les Sénégalais au "calme et à la sérénité"

L'équipe nationale du Sénégal va rencontrer, en 8es de finale de la CAN-2023 celle de la Côte d'Ivoire, lundi prochain à 20 h, à Yamoussoukro.





L'engouement que suscite cette rencontre est vivace. En ce sens, le consulat général du Sénégal en Côte d’Ivoire invite ses compatriotes au "calme et à la sérénité".





"Nous les invitons à ne pas céder aux provocations et à continuer à rester mobilisés pour apporter tout le soutien nécessaire à nos joueurs dans un esprit de fair-play. C'est le lieu de rappeler l'excellence des liens de fraternité et d'amitié qui existent depuis très longtemps entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire", rappelle le consulat dans un communiqué parvenu à Seneweb.