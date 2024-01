[Analyse] CAN 2023 : Le gros chantier d'Aliou Cissé

Champion en titre, le Sénégal va entrer en lice à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 le lundi 15 janvier prochain. Les joueurs Sénégalais feront face aux Gambiens à Yamoussoukro. Lors de ce premier match et pour le reste de la compétition, Aliou Cissé devra trouver une solution à un problème devenu persistant au Sénégal, trouver un buteur.





C'est le chantier d'Aliou Cissé avant la CAN 2023. Qui sera l'attaquant de pointe de l'équipe du Sénégal ? Et le chantier est encore plus gros quand on sait que les joueurs sélectionnés à ce poste ne sont pas performants en ce moment. La seule piste semble être Abdallah Sima qui, cependant, joue ailier en club.





Titulaire en pointe ces derniers mois, voire années, Boulaye Dia est en perte de vitesse cette saison. En 13 matches de championnat, le Sénégalais n'a inscrit que 4 buts. Et malheureusement, il s'est blessé ces derniers jours. Même s'il a été convoqué, sa disponibilité lors des prochains matchs est incertaine.





Sa doublure en équipe du Sénégal, et qui était attendu cette saison, en l'occurrence Nicolas Jackson, connaît lui aussi une saison très difficile. En 23 matches toutes compétitions confondues avec Chelsea, il a marqué 8 buts, mais il est constamment critiqué. A Londres, son inefficacité inquiète. S'il devait être l'élu d'Aliou Cissé pour le poste d'attaquant de pointe, le sélectionneur devrait lui trouver un système pour tirer au mieux ses compétences techniques. En effet, Jackson semble plus être un attaquant de soutien qu'un attaquant buteur.





Le 3e choix pour le poste de numéro 9 au Sénégal est Habib Diallo. Souvent utilisé par Aliou Cissé lorsque Boulaye Dia était absent, l'attaquant de Al Shabab vit l'une de ses saisons les plus difficiles. S'il espérait entrer dans une nouvelle ère après sa saison record avec Strasbourg, il est en panne devant les buts en Arabie Saoudite. En 19 matches avec Al Shabab, Diallo n'a inscrit que 2 petits buts. Très insuffisant pour faire de lui le buteur du Sénégal à la CAN.





La seule piste de solution qui s'offre actuellement à Aliou Cissé est Abdallah Sima. L'attaquant Sénégalais a déjà marqué 16 buts toutes compétitions confondues avec les Rangers. Il semble être le joueur le plus en confiance et le plus efficace de l'attaque des Lions, mais le problème est qu'il est utilisé comme ailier chez le club de Glasgow et non attaquant de pointe.





Peut-il être la surprise du chef Aliou Cissé ?