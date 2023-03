CAN 2023 : Le Sénégal bat le Mozambique et se qualifie

C’est fait! Le Sénégal s’est qualifié à la prochaine Can 2023, prévue l’année prochaine en Côte d’Ivoire. Les Lions ont assuré le service minimum face au Mozambique, ce mardi à Maputo, en s’imposant sur la marque de 0-1.



Un match qui comptait pour la quatrième journée de la poule L des éliminatoires. Et l’unique but de la partie a été marqué par Boulaye Dia à la 18e mn. Avec ce succès, les Lions se qualifient pour la 17e fois de leur histoire.



Invaincus depuis le début de cette compétition, les hommes d’Aliou Cissé totalisent 12 points et est assurée de terminer en tête du groupe.