CAN 2023 : Les autorités gambiennes fixent une condition pour s'envoler vers la Côte d'Ivoire

Hier mercredi, la délégation gambienne a eu la peur de sa vie. A cause d'une perte de pression de l'avion affrété par Air Ivoire, les joueurs et membres du staff ont manqué d'oxygène et quelques-uns d'entre eux se sont évanouis. Après 9 minutes de vol, l'avion a dû retourner à Banjul pour atterrir en urgence.







Ce jeudi, les Gambiens ont prévu de prendre leur envol pour la Côte d'Ivoire à 16 heures. Cependant, comme rapporté par le journaliste Malang Sané, le ministre gambien des Sports a exigé à la compagnie aérienne Air Ivoire de changer d'avion. Pour eux, donc, il est impensable de reprendre le même avion, peu importe si le problème est réglé ou pas.





Condition qui a été acceptée puisque Air Ivoire a affrété un nouvel avion à Banjul pour acheminer la délégation gambienne à la CAN.





Le vol est prévu cet après-midi, à 16 heures.