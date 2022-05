CAN 2023 : les prix des billets de Sénégal-Bénin fixés ce mercredi

Le Sénégal accueille le Bénin (groupe L) entre le 30 mai et 14 juin prochain pour le compte de la première journée des qualifications de la CAN 2023. En vue de cette rencontre, les membres de la Fédération sénégalaise de football se sont réunis hier, mardi, au siège de l’instance.



Source A du jour rapporte que les discussions se poursuivront ce mercredi avec la fixation par le Comité d’organisation de la rencontre des prix des billets d’entrée au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, lieu du face-à-face entre Lions et Ecureuils.



Une chose est sûre, la FSF procédera à une vente physique des tickets. Un retour à l’ancienne formule après que l’option de la commercialisation en ligne a foiré avec la société Diotali.