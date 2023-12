CAN 2023 : Nampalys, Gana et Boulaye, Aliou Cissé a tranché (Source A)

Que les fans de l’équipe du Sénégal qui craignaient les forfaits pour la CAN 2023 de Nampalys Mendy (Lens), Gana Guèye (Everton) et Boulaye Dia (Salernitana) se rassurent. Ces trois champions d’Afrique, blessés en club, figurent bel et bien dans la liste des Lions pour Côte d’Ivoire 2024 que le sélectionneur national, Aliou Cissé, compte publier ce vendredi. C’est du moins l’information rapportée par Source A dans son édition de ce jeudi.



Le journal renseigne que les milieux de terrain de Lens et d’Everton ainsi que l’attaquant de Salernitana ont donné des nouvelles rassurantes à «El Tactico». La même source va plus loin en affirmant que le trio pourrait d’ailleurs être aligné dès les premiers matchs des Lions.



Autre révélation de Source A concernant la liste de Aliou Cissé : la convocation de Abdallah Sima. L’attaquant des Rangers (Écosse) est auteur d’une belle saison ponctuée de 14 buts, toutes compétitions confondues.



Logé dans le groupe C, le Sénégal effectuera sa première sortie à la CAN (13 janvier-11 février) contre la Gambie (le 15 janvier, à 14h GMT). Pour la suite du premier tour, il affrontera successivement le Cameroun (le 19, à 17h) et la Guinée (le 23, à 17h).