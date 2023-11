Can 2023 : Sénégal - Gambie, le surprenant pronostic du Premier ministre Amadou Bâ

Le Sénégal jouera son premier match de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2023 en Côte d’Ivoire contre la Gambie le 15 janvier 2024 au stade Charles Konan Banny à Yamoussoukro, selon le calendrier des matchs établi après le tirage au sort.



Le Premier ministre Amadou Bâ souhaite que les deux équipes se quittent dos à dos. Repris par le quotidien spécialisé Record, le chef du gouvernement sénégalais a formulé ce voeu lors la cérémonie d'ouverture du Forum sur l'économie, le commerce et l'investissement, qu'il a présidée en présence de plusieurs ministres sénégalais et gambiens.



"Pour ce premier match, je souhaite qu'il se termine par un nul. Ensuite, après cette rencontre je souhaite que les deux équipes se retrouvent en finale", a-t-il déclaré. Pour la suite de la compétition, a-t-il ajouté : "En finale, forcément il y aura un vainqueur. Si les deux pays se retrouvent en finale, et que le Sénégal gagne, c'est bien. Si la Gambie gagne, c'est bien également".