CAN 2023 : trois choses à savoir sur l’arbitre de Sénégal-Côte d’Ivoire

Le Gabonais Pierre Ghislain Atcho sera au sifflet de Sénégal-Côte d’Ivoire, l’une des grosses affiches des 8es de finale de la CAN 2023, ce lundi (20h GMT). Le directeur de partie de 31 ans figure parmi les 20 meilleurs du continent, selon la CAF.



Égypte-Ghana



Pierre Ghislain Atcho a dirigé Égypte-Ghana, choc de la deuxième journée dans le groupe B de la CAN. Pharaons et Black stars s’étaient quittés sur un nul (2-2). Le Gabonais avait bien tenu le match, alliant calme et autorité.



Top 20



L’arbitre de Sénégal-Côte d’Ivoire de ce soir n’est pas n’importe qui. Il figure dans le Top 20 africain du domaine établi en avril dernier par la CAF. Les juges de ce classement ont signé un contrat professionnel avec l’instance continentale, ce qui leur donne droit à un salaire mensuel, en plus des indemnités qu’ils touchent à chaque prestation.



Finale du CHAN



Lamine Camara connaît bien Pierre Ghislain Atcho. En effet, l’arbitre gabonais avait dirigé la finale du dernier CHAN 2022 et le milieu de terrain du FC Metz faisait partie de l’équipe du Sénégal qui s’était imposée aux tirs au but (5-4) devant l’Algérie, pays organisateur. Le Lion retrouvera donc un sifflet qui lui avait réussi avec sans doute l’espoir que l’histoire se répète.