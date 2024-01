CAN 2023 : trois «espions» mis à la disposition de Aliou Cissé

Trois membres de la Direction technique nationale seront chargés de superviser les adversaires du Sénégal à la CAN 2023 (Côte d’Ivoire, 13 janvier-11 février 2024). Le Quotidien, qui donne l’information, indique que les noms des «espions» concernés ne sont pas encore communiqués. Le journal espère que ces derniers seront «mis dans de bonnes conditions de travail». Une tâche qui, souligne la source, «incombe au DTN (Mayacine Mar) et à Aliou Cissé».



La question des espions de la Tanière avait soulevé une vive polémique lors de la dernière Coupe du monde. Désignés pour épier les adversaires des Lions au Qatar, Malick Daf, Serigne Saliou Dia, Demba Mbaye et Bassouaré Diaby, qui étaient investis de la même mission à la CAN remportée par le Sénégal, avaient été ignorés par Aliou Cissé. «Une attitude incompréhensible et à laquelle Mayacine Mar n’a jamais apporté des explications claires», pointe Le Quotidien.