CAN 2025 : la décision sur la date prise vendredi ?

La Confédération africaine de football (CAF) pourrait situer l’opinion sur la date d’organisation de la CAN 2025 vendredi.





Dans un communiqué sur son site officiel, la CAF a annoncé la tenue de la prochaine réunion de son comité exécutif. “Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (‘CAF’) tiendra une réunion virtuelle le vendredi 21 juin 2024”, peut-on lire. “Le COMEX qui sera présidé par le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, délibérera sur un certain nombre de questions”, ajoute la note sans que l’ordre du jour ne soit cependant communiqué.





Une date pour la CAN 2025 ?





Alors que son probable report a fait polémique il y a quelques semaines, la CAN 2025 pourrait concentrer les débats. Début juin, Veron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la CAF, avait admis à demi-mot que le tournoi se jouerait après la première édition de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes de la FIFA, prévue du 15 juin au 13 juillet 2025. Face à l’indignation des Africains, l’instance avait opposé un ferme démenti, tout en indiquant qu’ “une décision sur les dates de la CAN 2025” sera prise lors de la prochaine réunion du Comex.





Depuis, une information selon laquelle la compétition devrait avoir lieu entre mi-décembre 2025 et mi-janvier 2025 avait fuité, laissant de moins en moins de doute quant au potentiel report de la 35e édition. La réunion de l’organe décisionnel de la CAF pourrait venir mettre fin au suspense.